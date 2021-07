Malagò: «L’Italia ci rende orgogliosi e felici. Mancini? Merito di Costacurta» (Di domenica 11 luglio 2021) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Io sono chiuso in una stanza dalle 14,30 di oggi pomeriggio. Siamo orgogliosi di questa Nazionale, siamo andati avanti esprimendo un calcio che ci ha sorpresi e resi felici. Era l’unica strada per arrivare fino in fondo ed il Merito è del ct Mancini. I miei meriti? Lo dissi pubblicamente, quando eravamo commissariati come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra Giovanni, presidente del CONI, ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Io sono chiuso in una stanza dalle 14,30 di oggi pomeriggio. Siamodi questa Nazionale, siamo andati avanti esprimendo un calcio che ci ha sorpresi e resi. Era l’unica strada per arrivare fino in fondo ed ilè del ct. I miei meriti? Lo dissi pubblicamente, quando eravamo commissariati come ...

Advertising

mammakucci : Nell'anno dell'equilibrio di genere tra atleti e atlete (51-49) che l'Italia porta alle Olimpiadi, bene fa… - milansette : Standing ovation al CONI per l'Italia in finale di Euro 2020. Malagò: 'Siamo molto orgogliosi' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Standing ovation al CONI per l'Italia in finale di Euro 2020. Malagò: 'Siamo molto orgogliosi': Standing ovation al… - Mediagol : VIDEO Italia, l’orgoglio di Malagò: “C’è soddisfazione, successo merito del gruppo” - OA_Sport : Presentato l'Open d'Italia 2021: parlano il Presidente della Federgolf Franco Chimenti e Malagò. Field di livello c… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò L’Italia Coni | il Governo ratifica la nomina di Malagò come presidente fino al 2024 Zazoom Blog