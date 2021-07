L’era Sarri è ufficialmente iniziata (Di domenica 11 luglio 2021) È ufficialmente iniziata L’era Sarri. Il tecnico toscano è arrivato ieri sabato 10 luglio, ad Auronzo di Cadore dove è cominciato il ritiro estivo dei biancocelesti. La Lazio deve ancora ritrovare alcuni dei suoi titolari: Immobile e Acerbi impegnati ad Euro 2020 mentre Correa reduce dalla vittoria di Copa America. Manca poi Luis Alberto che non si sa ancora cosa farà. Luis Alberto e Lazio: matrimonio al capolinea L’era Sarri è iniziata: cosa chiede il mister? Maurizio Sarri non ha intenzione di perdere tempo. Nella giornata di ieri, sabato 11 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) È. Il tecnico toscano è arrivato ieri sabato 10 luglio, ad Auronzo di Cadore dove è cominciato il ritiro estivo dei biancocelesti. La Lazio deve ancora ritrovare alcuni dei suoi titolari: Immobile e Acerbi impegnati ad Euro 2020 mentre Correa reduce dalla vittoria di Copa America. Manca poi Luis Alberto che non si sa ancora cosa farà. Luis Alberto e Lazio: matrimonio al capolinea: cosa chiede il mister? Maurizionon ha intenzione di perdere tempo. Nella giornata di ieri, sabato 11 ...

