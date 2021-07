Le canzoni di Raffaella Carrà (e dei Maneskin) popolano le classifiche Spotify Top50 Viral in diversi Stati (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà I Maneskin sono in buona compagnia. Il gruppo vincitore dell’Eurovision sta spopolando su Spotify sia nella classifica globale (Beggin’ primo, I Wanna Be Your Slave dodicesimo, Zitti e Buoni cinquantesimo) che in quella Viral. E proprio nella chart Virale ad affiancarli c’è un altro pezzo di tricolore, chiamato Raffaella Carrà. A sei giorni dalla sua scomparsa, la cantante e conduttrice italiana è infatti presente nelle Top 50 Viral Spotify di diversi Stati. Vediamone ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 luglio 2021)sono in buona compagnia. Il gruppo vincitore dell’Eurovision sta spopolando susia nella classifica globale (Beggin’ primo, I Wanna Be Your Slave dodicesimo, Zitti e Buoni cinquantesimo) che in quella. E proprio nella charte ad affiancarli c’è un altro pezzo di tricolore, chiamato. A sei giorni dalla sua scomparsa, la cantante e conduttrice italiana è infatti presente nelle Top 50di. Vediamone ...

