La riforma della giustizia è una cosa seria, non per loro (Di domenica 11 luglio 2021) La riforma della giustizia deve servire solo a farla funzionare meglio con tempi dei processi più veloci. Questo, e solo questo, deve essere l’obiettivo, del resto chiesto dalla UE come condizione per il finanziamento del PNRR. Non deve, invece, rappresentare un pretesto per un regolamento di conti dentro la politica e tra questa e la magistratura né, quindi, per incidere sul ruolo e sulle prerogative di indipendenza ed autonomia della magistratura: la stessa UE lo censurerebbe, come è avvenuto per le leggi di Ungheria e Polonia che hanno ridotto l’indipendenza dei giudici. Italia dei valori ha sempre fatto della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) La riformadeve servire solo a farla funzionare meglio con tempi dei processi più veloci. Questo, e solo questo, deve essere l’obiettivo, del resto chiesto dalla UE come condizione per il finanziamento del PNRR. Non deve, invece, rappresentare un pretesto per un regolamento di conti dentro la politica e tra questa e la magistratura né, quindi, per incidere sul ruolo e sulle prerogative di indipendenza ed autonomiamagistratura: la stessa UE lo censurerebbe, come è avvenuto per le leggi di Ungheria e Polonia che hanno ridotto l’indipendenza dei giudici. Italia dei valori ha sempre fatto...

Advertising

borghi_claudio : Eh beh in effetti ormai che il danno è fatto e siamo al semestre bianco, quindi la sedia non è più in pericolo è gi… - davidefaraone : Se Bonafede e Di Battista sono contro la riforma della giustizia approvata ieri in consiglio dei ministri, vuol dir… - amnestyitalia : “Dalla parte Giusta della Storia” vuole riconoscere la cittadinanza a chi nasce o cresce in Italia, per ottenere un… - patano67 : RT @vfeltri: Alemanno assolto dopo sette anni. Poi c’è chi non vuole la riforma della Magistratura. Vergogna. - MichelaRoi : RT @ilriformista: Ma quella della Cartabia è un missione impossibile (di @gdcaiazza) #riformadellagiustizia #Bonafede @marcotravaglio http… -

Ultime Notizie dalla rete : La riforma della DIRE - Monitor Italia, Fdi primo partito: con la Lega è il preferito dei diciottenni ... con interviste effettuate l'8 e il 9 luglio su un campione di mille casi, che ha indagato la propensione al voto dei giovani dopo l'approvazione della riforma costituzionale che attribuisce ai ...

"Se Draghi...". I 5S nel caos e la tentazione dei contiani In sostanza è questo il ragionamento che in molti fanno all'interno del Movimento 5 Stelle , dopo la riforma della giustizia partorita in Consiglio dei ministri che ha scontentato la stragrande ...

Torino, presidi sul piede di guerra per la riapertura al 100%: "Pochissime scuole possono permetterselo" La Repubblica ... con interviste effettuate l'8 e il 9 luglio su un campione di mille casi, che ha indagatopropensione al voto dei giovani dopo l'approvazionecostituzionale che attribuisce ai ...In sostanza è questo il ragionamento che in molti fanno all'interno del Movimento 5 Stelle , dopogiustizia partorita in Consiglio dei ministri che ha scontentatostragrande ...