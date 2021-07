Italia-Inghilterra 4-3, azzurri campioni d’Europa: pagelle, tabellino e highlights (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia, dopo una partita al cardiopalma contro l’Inghilterra, ha vinto il suo secondo Europeo ai rigori: pagelle, tabellino e highlights Italia Inghilterra (Getty Images)Italia 4 Donnarumma 9: il gol di inizio gara non è colpa sua, anche se avrebbe potuto far meglio. PARA IL RIGORE CHE VALE LA COPPA! Di Lorenzo 6: Sterling lo mette in grossa difficoltà. Sua la responsabilità sul primo gol dell’Inghilterra. Nei supplementari diventa un muro Bonucci 7: autore del gol del pareggio, fa rinascere una nazione intera che ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) L’, dopo una partita al cardiopalma contro l’, ha vinto il suo secondo Europeo ai rigori:(Getty Images)4 Donnarumma 9: il gol di inizio gara non è colpa sua, anche se avrebbe potuto far meglio. PARA IL RIGORE CHE VALE LA COPPA! Di Lorenzo 6: Sterling lo mette in grossa difficoltà. Sua la responsabilità sul primo gol dell’. Nei supplementari diventa un muro Bonucci 7: autore del gol del pareggio, fa rinascere una nazione intera che ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - vicolo_cieco_ : RT @PadfootBlack__: NON SOLO ABBIAMO VINTO MA ABBIAMO VINTO CONTRO L’INGHILTERRA A WEMBLEY A LONDRA IL CIELO SI TINGE D’AZZURRO SU TUTTA L… - xrandyhugx : RT @PadfootBlack__: NON SOLO ABBIAMO VINTO MA ABBIAMO VINTO CONTRO L’INGHILTERRA A WEMBLEY A LONDRA IL CIELO SI TINGE D’AZZURRO SU TUTTA L… -