Italia campione d’Europa | battuta 4-3 ai rigori l’Inghilterra

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'd'Europa, come nel 1968. A Wembley decidono i calci dicon Saka che sbaglia quello decisivo e tra i 60mila dello stadio inglese gioiscono 6000ni per una notte folle nella quale gli azzurri di Mancini, tre anni fa fuori dai mondiali tornano ad essere una grandissima Nazionale. Una paqrtita difficilissima vinta in rimonta. Cominciata male e finita in apoteosi davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella come fu con Pertini e Napolitano. E' un gol di Luke Shaw dopo cinque minuti a decidere il primo tempo della finale dell'Europeo traed Inghilterra ...