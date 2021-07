(Di lunedì 12 luglio 2021) Ore 23,54 l'd'. Dopo 43 anni, dopo aver sofferto, dopo essere risalita dallo sprofondo in cui l'aveva cacciata l'umiliante mancata partecipazione al Mondiale del 2018. Sono passati tre anni e mezzo tra le lacrime di San Siro e la gioia sfrenata di Wembley, innescata dai miracoli di Donnarumma nell'alternanza dei rigori ma strameritata per come è arrivata. L'ha vinto l'Europeo che mancava dal 1968 semplicemente perché è stata la squadra migliore di tutto il torneo, ha incantato nella prima fase, saputo soffrire contro l'Austria, esplodere con il Belgio, piegarsi senza spezzarsi al cospetto ...

In giro auto con le bandiere dell'Italia fuori dai finestrini. Nelle zone balneari, sul litorale romano ad esempio, l'accesso è stato possibile solo con mascherine e mantenendo la distanza di un metro. 23.56 Italia campione d'Europa dopo i rigori. Italia campione d'Europa. A Wembley inglesi ko ai rigori 4 - 3 (1 - 1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'Italia (2')... Le parole di Mancini dopo la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia Il sogno è realtà: l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, 53 anni dopo la prima. Battuta l'Inghilterra...