Inter | Inzaghi vuole recuperare Sensi | lo valuterà in ritiro

(Di domenica 11 luglio 2021) Il futuro di Stefanopotrebbe essere ancora all’. Simoneinfatti recuperarlo Stefanopoteva sognare oggi a Wembley, invece suderà ad Appiano: è l’immagine di una carriera, fotografa il “vorrei ma non posso” che ha zavorrato il nerazzurro.illude sempre tutti, sembra che stia per esplodere con un gran potenziale, ma poi la sua fragilità lo riporta alla realtà. Per un’elongazione all’adduttore della coscia destra ha perso l’Europeo, ma quel guaio gli ha permesso almeno di iniziare subito con la cura. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Dimarco sembra essere un profi lo giusto, maha detto di non volersi privare del terzino che è rientrato all'dal prestito al Verona. Biraghi potrebbe essere più facile da raggiungere, ...Spread the love Simonecrede in Stefano Sensi :...Rientro Eriksen: il peggio è ormai passato per il danese. L'Inter non vede l'ora di riabbracciarlo ad Appiano Gentile. C'è la data del ...Al via la nuova stagione dei Campioni d'Italia in carica che affronteranno al 17 luglio il Lugano allo stadio Cornaredo: dove acquistare i biglietti MILANO - Avrà inizio ancora una volta da Lugano la ...