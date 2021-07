Il mondo STEM è principalmente una scoperta dell’infanzia: in allegato un’UDA (Di domenica 11 luglio 2021) Come fanno a volare gli aerei? Cos'è una nuvola? Perché le barche galleggiano? Come funziona un'auto? Se hai un bambino in età prescolare o che frequenta l’asilo, potresti sentire 100 domande come questa ogni giorno. I piccoli studenti hanno una curiosità così aperta per il mondo, che potresti esserti sorpreso a desiderare di capire di più sulla scienza delle nuvole, sull'ingegneria dei ponti o sulla botanica, solo per spiegare le cose. Cosa non complessa ma, vi assicuro, neppure così semplice, per la verità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) Come fanno a volare gli aerei? Cos'è una nuvola? Perché le barche galleggiano? Come funziona un'auto? Se hai un bambino in età prescolare o che frequenta l’asilo, potresti sentire 100 domande come questa ogni giorno. I piccoli studenti hanno una curiosità così aperta per il, che potresti esserti sorpreso a desiderare di capire di più sulla scienza delle nuvole, sull'ingegneria dei ponti o sulla botanica, solo per spiegare le cose. Cosa non complessa ma, vi assicuro, neppure così semplice, per la verità. L'articolo .

