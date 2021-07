Grazie Mancio (Di lunedì 12 luglio 2021) Il compito del giornalista è quello di esprimere giudizi. E’ quello che è successo anche in occasione dell’annuncio da parte dell’Italia dopo il fallimento della mancata qualificazione al mondiale del 2018: “Roberto Mancini è il nuovo Ct della nazionale italiana”. La reazione non è stata delle migliori, siamo stati i primi a criticare la scelta, l’ex Inter non sembrava l’uomo giusto per iniziare un progetto vincente. Invece Mancini ha smentito tutto e tutti. E’ stato in grado di compattare un gruppo ormai a pezzi, ma soprattutto ha regalato un bellissimo gioco alla squadra. Si è dimostrato un grandissimo allenatore, il migliore per questo gruppo. Tutti sono stati importanti per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) Il compito del giornalista è quello di esprimere giudizi. E’ quello che è successo anche in occasione dell’annuncio da parte dell’Italia dopo il fallimento della mancata qualificazione al mondiale del 2018: “Roberto Mancini è il nuovo Ct della nazionale italiana”. La reazione non è stata delle migliori, siamo stati i primi a criticare la scelta, l’ex Inter non sembrava l’uomo giusto per iniziare un progetto vincente. Invece Mancini ha smentito tutto e tutti. E’ stato in grado di compattare un gruppo ormai a pezzi, ma soprattutto ha regalato un bellissimo gioco alla squadra. Si è dimostrato un grandissimo allenatore, il migliore per questo gruppo. Tutti sono stati importanti per la ...

Gazzetta_it : Comunque vada, grazie Mancio ?????? Quando Roberto Mancini si è seduto sulla panchina azzurra, la nostra nazionale at… - belongtoitaly : La verità va detta e serve anche per sgomberare l'esagerato scetticismo che ha aleggiato in questi anni attorno a… - laBefana_ : RT @circondatodiblu: Grazie ragazzi ma soprattutto grazie Mister #Mancini questa coppa è tutta tua. Visionario fuoriclasse vincente... Dall… - GAudiffredi : Campioni e basta !! Grazie Mancio #euro2020 #madeinitaly #go @ Levanto, Italy - RenatoTubere : It’s Comng Rome! Grazie azzurri, grazie Mancio! #EURO2020 -

