Ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani 2021: orari, tv, programma, streaming 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) oggi domenica 11 luglio si concludono i Campionati Italiani Assoluti 2021 di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano le Finali di Specialità, in palio dieci titoli (quattro femminili, sei maschili). Gli atleti si daranno battaglia per la conquista dei tricolori sui singoli attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, anche perché questo è l’ultimo giorno di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Fate si risparmieranno un po’ in vista dei Giochi, ma scenderanno comunque in pedana per alcuni esercizi: Giorgia ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)domenica 11si concludono iAssolutidi. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano le Finali di Specialità, in palio dieci titoli (quattro femminili, sei maschili). Gli atleti si daranno battaglia per la conquista dei tricolori sui singoli attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, anche perché questo è l’ultimo giorno di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo. Le Fate si risparmieranno un po’ in vista dei Giochi, ma scenderanno comunque in pedana per alcuni esercizi: Giorgia ...

Advertising

STnews365 : Ludovico Edalli e Giorgia Villa campioni italiani di ginnastica artistica. A Napoli sesto e terzo titolo all-around… - __overprotected : @zustinexpIicit Ma esatto esatto. Poi nel senso dura 4/5 giorni massimo 6 al mese, non dura un anno ahahhahaha. Puo… - drawwback : Avete mai dei rimpianti? Io quello di aver lasciato ginnastica artistica per un motivo tra l’altro molto stupito… - ilavch : “piccole giuliette” ma fanno ginnastica artistica ahahah rudy love u - infoitsport : Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2021 oggi in tv: orari e diretta streaming concorso generale -