Europei: tensione a Wembley, alcuni tifosi inglesi sfondano cordone sicurezza (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – tensione davanti ai cancelli di Wembley nell'immediata vigilia della finale dei campionati Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Diversi tifosi inglesi hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza per provare a entrare senza biglietto: una scena già vista per la semifinale con la Danimarca e che si è ripetuta nel pre partita della finale con gli azzurri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

