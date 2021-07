«E’ difficile diventare un grande tennista se al ristorante diventi nervoso perché ti servono tardi» (Di domenica 11 luglio 2021) Sul Messaggero un’intervista al coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Oggi Berrettini si giocherà la finale di Wimbledon contro Djokovic. «L’ho detto anche a Matteo: se giochi come in semifinale, Djokovic lo batti. Contro Hurkacz è stato perfetto. Soprattutto quado ha dovuto affrontare momenti di difficoltà, come nel terzo set. Riprendersi dopo qualcosa che è andato storto: questo significa essere un campione». Santopadre elogia la famiglia di Berrettini e l’educazione ricevuta dal tennists. «Matteo già parte da una condizione familiare ottimale: mai e dico mai i genitori hanno esercitato pressioni su di me». Ricorda il primo incontro con Berrettini, al Circolo Aniene. Matteo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Sul Messaggero un’intervista al coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Oggi Berrettini si giocherà la finale di Wimbledon contro Djokovic. «L’ho detto anche a Matteo: se giochi come in semifinale, Djokovic lo batti. Contro Hurkacz è stato perfetto. Soprattutto quado ha dovuto affrontare momenti di difficoltà, come nel terzo set. Riprendersi dopo qualcosa che è andato storto: questo significa essere un campione». Santopadre elogia la famiglia di Berrettini e l’educazione ricevuta dal tennists. «Matteo già parte da una condizione familiare ottimale: mai e dico mai i genitori hanno esercitato pressioni su di me». Ricorda il primo incontro con Berrettini, al Circolo Aniene. Matteo ...

