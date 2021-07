Dopo due minuti il gol di Shaw Inghilterra-Italia 1-0

(Di domenica 11 luglio 2021) AGI - È partita fortissimo l'nella finale di Euro 2020.appena duedi gioco i due esterni hanno confezionato il gol del vantaggio. Il cross di Trippier dalla destra che ha trovato sul secondo palo l'incursione di, lesto a trafiggere Donnarumma con un tiro al volo di sinistra. Gli Azzurri, contratti e nervosi, hanno subito il colpo iniziale non riuscendo a creare grandi occasioni da rete. Qualche incursione sulla sinistra di Emerson e un paio di calci d'angolo non sono abbastanza per poter mettere in difficoltà la nazionale dei 'Tre Leoni'. Il più arrabbiato di tutti è proprio Roberto ...

minuti già cambia il risultato di Italia - Inghilterra . E il merito sembra tutto di Southgate, visto che l'assist per il gol di Shaw è di Trippier . Da terzino a terzino, quindi, con la ...