Covid e variante Delta | focolai e allerta in Europa Ecco dove

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma - Laallunga la sua onda e inaumentano le segnalazioni di casi, in particolare tra i tifosi e in vacanza . A riferirlo è una circolare del ministero della Salute, che ...

SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - MediasetTgcom24 : Pfizer è stato adeguato contro la variante Delta: sperimentazione ad agosto #covid - roberto_ave : RT @MessoraClaudio: Incredibile scoperta scientifica: i coronavirus ti fanno....'starnutire'. Complimenti ai giornalisti mainstream, che do… - infoitinterno : Covid. Variante Delta è “allerta internazionale”. Necessario aumento dei livelli di vaccinazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

Sky Tg24

Di quelli analizzati ieri dal laboratorio di Perugia, un campione era riferibile allaAlfa ... Su livelli minimi i dati ospedalieri, con un solo posto lettooccupato nella terapia ...LaDelta, al momento, è quella che si è rivelata 'vincente' sul piano evolutivo per la sua maggiore contagiosità. Per fortuna, gli attuali vaccini si sono rivelati efficaci per contrastarla, ...Una donna di 90 anni è la prima vittima dell’ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la variante Delta. Al via, intanto, da oggi, una ...Una novantenne belga positiva al Covid-19 e successivamente deceduta è risultata infettata ... La donna è risultata contagiata contemporaneamente dalla variante Alfa (britannica) e da quella Beta ...