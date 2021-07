C'è l'accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte (Di domenica 11 luglio 2021) C’è accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul nuovo Statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S. A breve, a spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del M5S. “Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) C’ètrasul nuovo Statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S. A breve, a spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del M5S. “Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette cheringraziano. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del ...

