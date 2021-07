“Bambini e anziani, lo Stato al Sud vi fa morire prima” (Di domenica 11 luglio 2021) Bambini e anziani del Sud muoiono più in fretta perché abbandonati dallo Stato. Le statistiche che vengono riportate da Gazzetta del Mezzogiorno sono lampanti: “Tu vai in giro e magari non te ne accorgi nella luce del Sud. Poi senti la Società italiana di pediatria e lo scopri. In sala parto un bambino del Sud ha il 50 per cento in più di possibilità di morire nascendo. Ma anche dopo corre il 50 per cento di rischio in più di non arrivare a un anno. Non nel Terzo Mondo, ma in Italia. Solo perché del Sud”. Meno asili nido, meno assistenza Un bambino di Vibo Valentia ha meno probabilità di sopravvivere al suo primo anno di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 luglio 2021)del Sud muoiono più in fretta perché abbandonati dallo. Le statistiche che vengono riportate da Gazzetta del Mezzogiorno sono lampanti: “Tu vai in giro e magari non te ne accorgi nella luce del Sud. Poi senti la Società italiana di pediatria e lo scopri. In sala parto un bambino del Sud ha il 50 per cento in più di possibilità dinascendo. Ma anche dopo corre il 50 per cento di rischio in più di non arrivare a un anno. Non nel Terzo Mondo, ma in Italia. Solo perché del Sud”. Meno asili nido, meno assistenza Un bambino di Vibo Valentia ha meno probabilità di sopravvivere al suo primo anno di ...

"Bambini e anziani, lo Stato al Sud vi fa morire prima" Bambini e anziani al Sud hanno meno possibilità di sopravvivere rispetto al Nord, lo Stato offre meno opportunità e assistenza.

