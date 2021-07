Advertising

CorriereCitta : Ardea. Incendio doloso all’autoparco comunale, il Sindaco: ‘È certamente un’azione dimostrativa’ - zazoomblog : Ardea incendio doloso all’autoparco: in fiamme mezzi della Polizia Locale e del Comune (FOTO) - #Ardea #incendio… - YconFlow : RT @CorriereCitta: Ardea, incendio doloso all’autoparco: in fiamme mezzi della Polizia Locale e del Comune (FOTO) - CorriereCitta : Ardea, incendio doloso all’autoparco: in fiamme mezzi della Polizia Locale e del Comune (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea Incendio

Il Faro online

...nel 2016 potrebbe riaprire per 'salvare' Roma Un invaso chiuso dal 2016 in seguito all'che ...200 metri rispetto ai centri abitati di Cancelleria (Albano Laziale) e Villaggio Ardeatino ()' ...È funzionante? "No è chiuso da cinque anni, da quando è stato distrutto da unil vicino ...e nel 2016 emersero veleni nelle falde acquifere e nei terreni soprattutto a valle verso". È ...C'è chi, come la sindaca Virginia Raggi, va dritto per la sua strada ordinanze alla mano e chi in strada scende per manifestare la sua contrarietà alla riapertura della discarica di Albano. Ieri i sin ...Un incendio, quasi sicuramente di origine dolosa, è scoppiato nella tarda serata di oggi, 10 luglio, nell’autoparco comunale di Ardea, in via Camilla. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 23:00.