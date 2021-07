Ancora lontana la cessione | il calciatore partirà per Dimaro con Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 luglio 2021) Secondo quanto riferito da Parmalive, Gennaro Tutino è trattato dal Parma, ma non ècosì vicino al club crociato. Piace molto al club, ma la trattativa èsolo all'inizio. Non si ètrovato alcun accordo sulle cifre, né con l'entourage del, né con il Napoli. Ieri l'attaccante è stato visto a Parma, perchè ospite di un noto negozio di abbigliamento, ma è solo una casualità. Domani ilsarà a Napoli per effettuare le visite mediche con gli azzurri e poi giovedìcon il gruppo di Lucianoper il ritiro di ...