(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA MENTRE SI STA INCOLONNATI ALTEZZA TORRIMPIETRA TUTTO VERSO LADISPOLI PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA SCENDIAMO SULLA LITORANEA DOVE IL TRAFFICO SI ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

...in campo dagli agenti della Digos e dagli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile di... i cui agenti erano impegnati nella gestione dellain tilt. Il giovane, C. C. di anni 25, ...... i cui agenti erano impegnati nella gestione dellain tilt. Si tratta di C. C. 25 anni, ... Il Questore diMario della Cioppa ha dato precise disposizioni in merito, indicando alla Digos e ...