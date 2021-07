Tempesta Elsa a New York: strada e metro allagate (Di sabato 10 luglio 2021) Tempesta Elsa a New York, allagate strade e metro. Nel Bronx soccorritori in azione, previsto un peggioramento Tempesta “Elsa” si abbatte sulla città di New York . Danni e strade allagate. Acqua e fango bloccano le auto e le principali vie di comunicazione. Le autorità invitano i residenti a non uscire. L’uragano Elsa, declassato successivamente Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021)a Newstrade e. Nel Bronx soccorritori in azione, previsto un peggioramento” si abbatte sulla città di New. Danni e strade. Acqua e fango bloccano le auto e le principali vie di comunicazione. Le autorità invitano i residenti a non uscire. L’uragano, declassato successivamente

