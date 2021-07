Stefano Bizzotto e Katia Serra saranno le voci della Rai per Italia-Inghilterra (Di sabato 10 luglio 2021) La positività al coronavirus di Alberto Rimedio ha costretto la Rai a trovare una soluzione alternativa per la telecronaca della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra di domani sera. Dopo che sui social si era scatenata l’acclamazione popolare per Bruno Pizzul, alla fine la Rai ha deciso di affidarla alla coppia composta da Stefano Bizzotto e Katia Serra, che avevano commentato le altre gare più importanti del torneo per l’emittente pubblica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) La positività al coronavirus di Alberto Rimedio ha costretto la Rai a trovare una soluzione alternativa per la telecronacafinale degli Europei tradi domani sera. Dopo che sui social si era scatenata l’acclamazione popolare per Bruno Pizzul, alla fine la Rai ha deciso di affidarla alla coppia composta da, che avevano commentato le altre gare più importanti del torneo per l’emittente pubblica. L'articolo ilNapolista.

