Advertising

globalistIT : - zazoomblog : Silvestri polemico: Europei itineranti stadi e piazze piene è stata una bella idea? - #Silvestri #polemico:… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri polemico

Globalist.it

outstream Questo l'auspicio espresso dal virologo Guido, docente negli Usa alla Emory Univesity di Atlanta. In un post su Facebook lo scienziato analizza le possibili ragioni per cui, ...ad_dyn "A me spiace - commenta- che non si celebri a dovere quella che vedo come una straordinaria vittoria della scienza, grazie alla cavalleria dei vaccini (a proposito, dove sono finiti ...Al di là delle polemiche tra Grillo e Conte sul futuro del Movimento, il tesoretto ammonta a 1.276.754 euro Mentre nel M5S prosegue la battaglia Grillo-Conte sulla leadership del movimento, in Parlame ...Una domanda retorica: "Le riaperture europee di aprile/maggio sono state seguite da enormi assembramenti spesso legati al campionato europeo 'itinerante' di calcio, con massicci trasferimenti di ...