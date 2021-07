Sconcerti | l’Inghilterra è un avversario adatto a noi | le paure dell’arbitro sono da perdenti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 luglio 2021) “Il rigore alnon era rigore, ma capisco non fosse facile giudicarlo in diretta. La Var può entrare nel giudizio solo in caso di errore evidente e questo non era il caso. Quindi contava la decisione. Forse l’arbitro ha sbagliato, ma non basta questo per pensare che domani ne troveremo un altro ancora più dalla parte inglese“. Sul Corriere della Sera, Marioallontana con fermezza la possibilità di un complotto da parte dell’Uefa per far vincereper ripagarla del servizio offerto contro la Superlega. Occorrerebbe che venissero implicate decine di persone per fare una cosa del ...