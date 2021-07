Prima uscita pubblica per la Barone: incontro al Ghirelli con Salerno in Comune (Di sabato 10 luglio 2021) di Erika Noschese Prima uscita pubblica, ufficiale, per la candidata sindaco Elisabetta Barone che, il prossimo 15 luglio alle 18.30, presso il teatro Ghirelli incontrerà gli attivisti e i simpatizzanti di Salerno in Comune, il progetto civico fondato da Gianluca De Martino che ufficializza così il passo indietro rispetto alla sua candidatura a sindaco. E proprio sul nome della Barone che si è ufficialmente spaccata la sinistra: Rifondazione Comunista, infatti, non sembra condividere la scelta del nome del candidato. Con la dirigente scolastica dell’Alfano ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 luglio 2021) di Erika Noschese, ufficiale, per la candidata sindaco Elisabettache, il prossimo 15 luglio alle 18.30, presso il teatroincontrerà gli attivisti e i simpatizzanti diin, il progetto civico fondato da Gianluca De Martino che ufficializza così il passo indietro rispetto alla sua candidatura a sindaco. E proprio sul nome dellache si è ufficialmente spaccata la sinistra: Rifondazione Comunista, infatti, non sembra condividere la scelta del nome del candidato. Con la dirigente scolastica dell’Alfano ...

