Milano | ' ossessionato' da un locale | per un anno divieto di accesso a tutti i bar

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021), 10 lug. (Adnkronos) - Il questore diha emesso per la prima volta un provvedimento di 'dialle aree urbane' a carico di un cittadino italiano, classe 1956, già noto per numerosi precedenti di polizia e penali, molti dei quali commessi in un bar all'interno di un supermercato in via Pellegrino Rossi a. In particolare avrebbe creato "gravi disagi e turbative per la sicurezza e incolumità" di dipendenti e clienti. Solo nel 2021, l'uomo è stato denunciato due volte per furto aggravato, una per rapina, una per resistenza a pubblico ufficiale e, non da ultimo, per atti ...