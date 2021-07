Meteo Roma del 10-07-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord ancora residua instabilità settentrione al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con Maggiori schiarite sulle aree di pianura atteso un peggioramento tras nottata con piogge e temporali associati specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige al centro giornata pienamente Serena al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni al pomeriggio addensamento in più lungo la dorsale appenninica in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli in prevalenza sereni al sud tempo stabile al mattino cielo in prevalenza ...