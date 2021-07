LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si muove Nibali, non va via la fuga (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.14 Una trentina di secondi guadagnati dall’azzurro che prosegue con l’azione solitaria. 13.12 Ora attacca in solitaria il nostro Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix). 13.10 160 chilometri all’arrivo, la fuga non va via. 13.07 Prova ad attaccare anche Geraint Thomas, ancora acciaccato dopo varie cadute. 13.04 Hanno preso un po’ di spazio Julian Alaphilippe, Quentin Pacher e Matej Mohoric. 13.01 Attacca Nibali! Alaphilippe e Mohoric con l’azzurro. 12.59 Grande sofferenza invece per Tim Declerq, dopo la caduta ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.14 Una trentina di secondi guadagnati dall’azzurro che prosegue con l’azione solitaria. 13.12 Ora attacca in solitaria il nostro Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix). 13.10 160 chilometri all’arrivo, lanon va via. 13.07 Prova ad attaccare anche Geraint Thomas, ancora acciaccato dopo varie cadute. 13.04 Hanno preso un po’ di spazio Julian Alaphilippe, Quentin Pacher e Matej Mohoric. 13.01 Attacca! Alaphilippe e Mohoric con l’azzurro. 12.59 Grande sofferenza invece per Tim Declerq, dopo la caduta ...

