Hanan Ashrawi | ' Non lottiamo contro l' apartheid israeliano per veder nascere una dittatura'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Hanan Ashrawi

Globalist.it

'Non stiamo lottando contro l'occupante israeliano per vedere poi nascere un regime dittatoriale'. Così, più volte ministra dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), già membro del comitato esecutivodell'Olp, paladina dei diritti umani nei Territori, ebbe a dire a chi scrive in una delle ...Sostegno al dialogo ' E' una presa di posizione importante, in un passaggio drammatico per il processo di pace - aveva detto in esclusiva a Globalist, più volte ministra dell'Autorità ...L'ex ministra dell’Autorità nazionale palestinese commenta gli eventi che in queste settimane stanno segnando la Cisgiordania.Da alcuni mesi sindacati, Ong, associazioni civiche in Italia, Francia, Belgio, Francia, Svezia lavorano con i parlamenti nazionali ed europeo per il riconoscimento dello stato di Palestina da parte d ...