G20 | raggiunto l' accordo sulla tassazione delle multinazionali

(Di sabato 10 luglio 2021) 'Abbiamounstorico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto'. Lo si legge nel comunicato finale del G20 di Venezia, in cui ministriFinanze e i governatori ...

'Abbiamoun accordo storico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto'. Lo si legge nel comunicato finale deldi Venezia, in cui ministri delle Finanze e i governatori hanno ...Daldi Venezia arriva, come previsto, il via libera dei ministri dell'economia che anzi ... "Dopo molti anni di discussioni e sulla base dei progressi compiuti l'anno scorso, abbiamouno ..."L'accordo-quadro sulle nuove regole di tassazione delle multinazionali, raggiunto all'Ocse pochi giorni fa e avallato oggi politicamente dal G20 Finanze, manca di ambizione". È quanto dichiara, a com ...A Venezia raggiunto l'accordo fiscale sulle multinazionali globali dai ministri e governatori del G20. Il gettito potrebbe arrivare a 150 miliardi I dettagli saranno perfezionati a Washington in ottob ...