G20, c’è l’impegno anche sulla carbon tax: “Fissare un prezzo minimo alle emissioni”. Task force per i vaccini nei Paesi poveri (Di sabato 10 luglio 2021) Non solo la tassazione minima globale al 15% sulle multinazionali. Nella seconda e ultima giornata di lavori del G20 di Venezia, i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali dei Paesi più ricchi del mondo hanno discusso anche di Covid, ripresa economica e carbon tax, la tassazione delle imprese sulle emissioni di CO2. “Dall’ultimo incontro, nell’aprile del 2021, a oggi le prospettive economiche globali sono ulteriormente migliorate, principalmente grazie all’arrivo dei vaccini e al sostegno delle politiche di bilancio. Tuttavia, la ripresa è caratterizzata da grandi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Non solo la tassazione minima globale al 15% sulle multinazionali. Nella seconda e ultima giornata di lavori del G20 di Venezia, i ministri delle Finanze e i governatori delle bcentrali deipiù ricchi del mondo hanno discussodi Covid, ripresa economica etax, la tassazione delle imprese sulledi CO2. “Dall’ultimo incontro, nell’aprile del 2021, a oggi le prospettive economiche globali sono ulteriormente migliorate, principalmente grazie all’arrivo deie al sostegno delle politiche di bilancio. Tuttavia, la ripresa è caratterizzata da grandi ...

