Foden non si allena con la squadra: salterà la finale con l’Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Phil Foden non sarà a disposizione di Southgate per la finale di domani sera contro l’Italia. Sky Sport infatti riferisce che il giocatore non parteciperà con il resto della squadra alla seduta di allenamento in programma per oggi a causa di un problema fisico (infortunio al ginocchio), che dunque non lo renderà arruolabile per l’atto conclusivo degli Europei. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Philnon sarà a disposizione di Southgate per ladi domani sera contro. Sky Sport infatti riferisce che il giocatore non parteciperà con il resto dellaalla seduta dimento in programma per oggi a causa di un problema fisico (infortunio al ginocchio), che dunque non lo renderà arruolabile per l’atto conclusivo degli Europei. L'articolo ilNapolista.

