Focolaio Covid a Malta | 5 studenti del Fvg bloccati in condizioni complicate

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - SkyTG24 : Sono circa ottanta, tra studenti minorenni e accompagnatori, gli italiani bloccati a #Malta a causa di un focolaio… - Open_gol : Trenta positivi, tutti con febbre alta. L’unica asintomatica è una ragazza vaccinata - Marilenapas : RT @fanpage: 'Mia figlia positiva al Covid lasciata chiusa in una stanza d'hotel a Malta senza cure', aveva denunciato ieri la madre di una… - Ulissesempre1 : RT @SkyTG24: Sono circa ottanta, tra studenti minorenni e accompagnatori, gli italiani bloccati a #Malta a causa di un focolaio Covid scopp… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Variante Delta, studenti italiani bloccati a Malta: aumenta il, 130 in quarantena Variante ... l'Olanda torna a limitare la vita notturna di fronte alla ripresa dei contagi di- 19. A ...Gli studenti Fvg bloccati a Malta dal. Potranno tornare in Italia, se negativi, appena il 22 luglio. Sono i 5 studenti del Friuli Venezia Giulia bloccati a Malta a causa deldiche ha colpito un gruppo di ...Continuano i casi nel territorio valdarnese, oggi distribuiti a Figline e Incisa e a Castelfranco Piandiscò [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...PIZZIGHETTONE - Sono 35 i ragazzi che, dopo l’appello di Ats Milano, venerdì si sono presentati all’ospedale di Codogno per richiedere un tampone molecolare in quanto presenti alla festa del 26 giugno ...