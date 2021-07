F1 | Lewis Hamilton | “La Sprint Race? Temo sarà un trenino…” | Carlos Sainz | “Più potremo spingere | meno sarà facile sorpassare”

(Di sabato 10 luglio 2021) Il prossimo fine settimana di gare, quello del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, segnerà una pagina storica della massima categoria del motorsport. Per quale motivo? Semplice: vedremo in scena per la prima volta il nuovo format dellaQualifying, una gara di 100 chilometri che si disputerà il sabato al posto delle canoniche qualifiche (che saranno anticipate alla giornata di venerdì) ed il cui risultato determinerà la griglia di partenza della corsa della domenica. Liberty Media e FIA stavano valutando questo inserimento da diverso tempo ma, solamente ora, è arrivato il “via libera”. Una scelta che va nella direzione ...

Se invecee i campioni in carica riusciranno ad accorciare i rispettivi gap ( - 32 e - 44) già da questo weekend allora il 2021 può avere molto da dire. Per l'ex pilota Martin Brundle, ...Da allora, un crescendo rossiniano che ha portato il talentuoso #33 a essere l'avversario principale die, nel 2021, il favorito al titolo. Merito anche dell'aiuto di Sergio Perez , ...ROMA - Max Verstappen si gode una stagione fin qui da sogno in Formula 1. Dopo nove gare, l'olandese comanda la classifica piloti con 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Ma non è solo il classe ...L'ex pilota britannico ritiene che Silverstone sia uno snodo fondamentale della stagione, dove il team di Brackley deve accorciare le distanze in classifica ...