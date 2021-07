Copa America, il programma della finale (Di sabato 10 luglio 2021) Messi contro Neymar, due ex compagni di squadra e amici che si daranno battaglia insieme alle loro rispettive squadre, Argentina e Brasile, per vincere la finale della Copa America. Il sogno per ogni sudAmericano che ama il pallone disputare e ottenere questo trofeo, andrà in scena tra la notte di oggi, sabato 10 luglio, e quella di domenica 11 luglio, alle ore 02.00 italiane. Per l’albiceleste, in caso di vittoria, sarebbe campione per la 15esima volta, eguagliando l’Uruguay, nazionale che detiene il maggior numero di trofei di questo torneo. I verdeoro, invece, raggiungerebbero quota 10, restando ben ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Messi contro Neymar, due ex compagni di squadra e amici che si daranno battaglia insieme alle loro rispettive squadre, Argentina e Brasile, per vincere la. Il sogno per ogni sudno che ama il pallone disputare e ottenere questo trofeo, andrà in scena tra la notte di oggi, sabato 10 luglio, e quella di domenica 11 luglio, alle ore 02.00 italiane. Per l’albiceleste, in caso di vittoria, sarebbe campione per la 15esima volta, eguagliando l’Uruguay, nazionale che detiene il maggior numero di trofei di questo torneo. I verdeoro, invece, raggiungerebbero quota 10, restando ben ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'… - GoalItalia : Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi ???? Danilo, Alex Sandro ???? Sei finalisti per la Juventus tra #Euro2020 e… - ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - cn1926it : La #Colombia di #Ospina si aggiudica il 3°posto in #CopaAmerica - internewsit : Argentina-Brasile, finale di Copa America 2021: dove vederla in TV nella notte italiana - -