Chiellini: "Italia, serve cuore caldo e testa fredda. E l'Inghilterra non è la Spagna..." (Di sabato 10 luglio 2021) Il capitano della nazionale Italiana, Giorgio Chiellini, alla vigilia della finale di Euro2020 contro l'Inghilterra Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Il capitano della nazionalena, Giorgio, alla vigilia della finale di Euro2020 contro l'

Advertising

LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - Gazzetta_it : #Chiellini, il solito muro: con lui in campo Lukaku non passa #EURO2020 #ITA #BEL - aagulla_espn : Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insign… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Italia, #Chiellini: 'Con l'Inghilterra servirà cuore caldo e mente fredda. Kane incredibile'. #SportMediaset https://t.… - CorSport : #Chiellini: '#Kane? Lo volevo portare alla #Juve, chiedete a #Paratici' -