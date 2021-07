Adani: «Chiesa fa la differenza, non gli stai dietro. Corre per 120 minuti» (Di sabato 10 luglio 2021) Lele Adani parla della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: ecco le sue dichiarazioni su Federico Chiesa Lele Adani, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato di Italia-Inghilterra. «Chiesa Corre 120 minuti, ti fa un culo così… scatta sempre, ti fa 70 metri, stagli dietro. Lui e Insigne vanno marcati, certo loro hanno Walker e Shaw ma bisogna marcare i nostri. Bonucci e Chiellini poi hanno fatto cambiare formazione a Luis Enrique, Jorginho, Verratti e Barella che si inseriscono. Se non hai le palle non la batti l’Italia». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Leleparla della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: ecco le sue dichiarazioni su FedericoLele, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato di Italia-Inghilterra. «120, ti fa un culo così… scatta sempre, ti fa 70 metri, stagli. Lui e Insigne vanno marcati, certo loro hanno Walker e Shaw ma bisogna marcare i nostri. Bonucci e Chiellini poi hanno fatto cambiare formazione a Luis Enrique, Jorginho, Verratti e Barella che si inseriscono. Se non hai le palle non la batti l’Italia». L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

gilnar76 : Adani: «Chiesa ti fa un c**o così, stagli dietro. Corre per 120 minuti» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - AApache10 : RT @junews24com: Adani: «Chiesa ti fa un c**o così, stagli dietro. Corre per 120 minuti» - - junews24com : Adani: «Chiesa ti fa un c**o così, stagli dietro. Corre per 120 minuti» - - 696Tn : @ZZiliani Ma chi ha tirato fuori Adani? Giocatore medio livello, forse la politica, la chiesa, amici di amici? ?? - Gianluc21212259 : RT @theocrazia: Adani che “prova il tiro a giro alla Federico Chiesa” Insigne: -