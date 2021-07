Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021)DEL 9 LUGLIOORE 12.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMETNI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULL’A1 MILANO-NAPOLI DOVE SONO STATI RIMOSSI I 2 PRECEDENTI SINISTRI CHE CAUSAVANO DISAGI RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE DIE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI NAPOLI, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ...