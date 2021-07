Traffico Roma del 09-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto code per incidente sulla Pontina tra Pomezia Castelno verso la capitale trafficato e il grande raccordo anulare in carreggiata esterna con dei rallentamenti all’altezza dell’uscita della Pontina e a seguire tra Laurentina eSud in città un incidente a Colle Prenestino provoca code su via Prenestina nei pressi di via dell’Omo rallentamenti per incidenti anche a Prati Fiscali su Piazzale Jonio incidente Concorde anche a Cinecittà su via Vincenzo Lamaro all’incrocio con via Quinto Publicio Per quanto riguarda il trasporto pubblico e rallenta il servizio della linea ...