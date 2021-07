Space Punks sta per arrivare in accesso anticipato, dettagli sul grind e i piani live service (Di venerdì 9 luglio 2021) Apparentemente dal nulla, Flying Wild Hog ha rivelato l'ennesimo gioco che ha in sviluppo. Space Punks, un gioco di ruolo sparatutto top-down free-to-play che è influenzato da titoli come Borderlands e Diablo, è la prima incursione dello studio di sviluppo, essendo noto soprattutto per i suoi sparatutto in prima persona. Lo studio che ha iniziato con lo sparatutto retrò Hard Reset dieci anni fa, ha continuato a destreggiarsi tra vari progetti entusiasmanti contemporaneamente. Shadow Warrior 3 è uno dei titoli che verrà lanciato entro la fine di quest'anno e poi c'è Evil West e l'elegante avventura a scorrimento laterale recentemente annunciata Trek to ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Apparentemente dal nulla, Flying Wild Hog ha rivelato l'ennesimo gioco che ha in sviluppo., un gioco di ruolo sparatutto top-down free-to-play che è influenzato da titoli come Borderlands e Diablo, è la prima incursione dello studio di sviluppo, essendo noto soprattutto per i suoi sparatutto in prima persona. Lo studio che ha iniziato con lo sparatutto retrò Hard Reset dieci anni fa, ha continuato a destreggiarsi tra vari progetti entusiasmanti contemporaneamente. Shadow Warrior 3 è uno dei titoli che verrà lanciato entro la fine di quest'anno e poi c'è Evil West e l'elegante avventura a scorrimento laterale recentemente annunciata Trek to ...

