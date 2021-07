Roma, incontro Friedkin - Raggi ma sullo stadio è stallo (Di venerdì 9 luglio 2021) L'avevano pensata proprio così, Dan e Ryan Friedkin : tutti i riflettori su José , mentre loro - che amano lavorare nell'ombra - continuano l'opera di consolidamento del club. E dunque, mentre Roma si ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) L'avevano pensata proprio così, Dan e Ryan: tutti i riflettori su José , mentre loro - che amano lavorare nell'ombra - continuano l'opera di consolidamento del club. E dunque, mentresi ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi a Roma, dopo Monteverde, incontro anche con i cittadini di Boccea: grazie dell’accoglienza. BASTA furti, aggre… - lavocedigenova : Ex Ilva, Toti dopo l'incontro di Roma: 'Grazie alla sentenza sull'altoforno sarà ridotta la cassa integrazione a Ge… - robreg1 : RT @RaffaelePizzati: @GassmanGassmann @sindaco_roma Bravo meglio niente grazie ai 15 senatori PD che NON VOTERANNO il #DdlZan ( per i 5stel… - Profilo3Marco : RT @Roma9inAzione: Continuano le occasioni di incontro con i cittadini per parlare delle nostre proposte per il MUNICIPIO IX. Oggi ci trov… - ragusaibla : RT @RaffaelePizzati: @GassmanGassmann @sindaco_roma Bravo meglio niente grazie ai 15 senatori PD che NON VOTERANNO il #DdlZan ( per i 5stel… -