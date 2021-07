Rissa ai Quartieri Spagnoli: la denuncia dei Verdi per i fan di Maresca (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Manfredi contestato dai supporter di Maresca ai Quartieri Spagnoli. Europa Verde: “Soggetti noti alle forze dell’ordine da noi più volte denunciati. Inquietante che supportino il candidato berlusconian salviniano”. “Tra i sostenitori del candidato di Salvini, della lega e dell’estrema destra Catello Maresca che hanno tentato di cacciare oggi l’ex Rettore Manfredi dai Quartieri Spagnoli ci sono dei personaggi noti alle forze dell’ordine e da noi più volte denunciati per le aggressioni avvenute anche nei confronti del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Manfredi contestato dai supporter diai. Europa Verde: “Soggetti noti alle forze dell’ordine da noi più volteti. Inquietante che supportino il candidato berlusconian salviniano”. “Tra i sostenitori del candidato di Salvini, della lega e dell’estrema destra Catelloche hanno tentato di cacciare oggi l’ex Rettore Manfredi daici sono dei personaggi noti alle forze dell’ordine e da noi più volteti per le aggressioni avvenute anche nei confronti del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rissa ai Quartieri Spagnoli: la #Denuncia dei #Verdi per i #Fan di #Maresca ** - FelixPerrella : Manfredi contestato da un gruppo con lo striscione per Maresca: rissa ai Quartieri spagnoli - la Repubblica - glooit : Il candidato sindaco Manfredi ai Quartieri Spagnoli, rissa sfiorata coi supporter di Catello Maresca leggi su Gloo… - aranciaverde : RT @Maria15112786: Mi chiedo chi lo appoggi! Manfredi contestato da un gruppo con lo striscione per Maresca: rissa ai Quartieri spagnoli ht… - Maria15112786 : Mi chiedo chi lo appoggi! Manfredi contestato da un gruppo con lo striscione per Maresca: rissa ai Quartieri spagno… -