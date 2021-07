Reggio Calabria, Tir con maxi - carico di cocaina sulla A2: un arresto (Di venerdì 9 luglio 2021) commenta Oltre 117 chili di cocaina sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria all'interno di un Tir in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) commenta Oltre 117 chili disono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri del comando provinciale diall'interno di un Tir in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria, Tir con maxi - carico di cocaina sulla A2: un arresto commenta Oltre 117 chili di cocaina sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria all'interno di un Tir in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il conducente del mezzo, un cittadino bosniaco incensurato di 38 anni, con permesso di soggiorno sloveno, è stato ...

