Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Eccogol hanei club e in Nazionale: ledel fenomeno portoghese inNonostante non abbia ancora vinto la tanto desiderata Champions League con la Juventus, l’impatto dicon il calcio italiano è stato sicuramente positivo.gol ha? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, ha concluso la sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, totalizzando ...