Ora basta smart working (Di venerdì 9 luglio 2021) Provoca più problemi di quanti ne risolva: siamo fatti per interagire con gli altri anche nel lavoro. E lo stesso Karl Marx offre spunti interessanti su cosa possa essere l'alienazione... In Lombardia un lavoratore su due, secondo una ricerca condotta dalla Uil, non vuole tornare in ufficio ma preferirebbe continuare questo benedetto smart working. Riassumendo i dati principali dell'indagine, vediamo che il 50 per cento degli intervistati non intende riprendere la normale routine in ufficio, ma vorrebbe proseguire il lavoro da casa propria. Addirittura, nei settori bancario e assicurativo, la quota di coloro che per sindromi di ansia, paura e ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 luglio 2021) Provoca più problemi di quanti ne risolva: siamo fatti per interagire con gli altri anche nel lavoro. E lo stesso Karl Marx offre spunti interessanti su cosa possa essere l'alienazione... In Lombardia un lavoratore su due, secondo una ricerca condotta dalla Uil, non vuole tornare in ufficio ma preferirebbe continuare questo benedetto. Riassumendo i dati principali dell'indagine, vediamo che il 50 per cento degli intervistati non intende riprendere la normale routine in ufficio, ma vorrebbe proseguire il lavoro da casa propria. Addirittura, nei settori bancario e assicurativo, la quota di coloro che per sindromi di ansia, paura e ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Gli sbarchi da gennaio sono tre volte tanto lo stesso periodo del 2020 e 7 e mezzo rispetto al 2019. Ora basta!… - edopatriarca : Il #votoai18enni per eleggere i senatori è un bel passo avanti per la nostra democrazia. Ma non basta. La palla or… - sofjkhyun : Ho appena letto KTH1 in tl basta ora chiudo tutto addio - carusate : @simonespetia ascolto da podcast, hai detto che a te basta un 'intero consesso scientifico' faccio notare che lo st… - soteros1 : RT @ninopiovesan: @EnricoLetta Appunto ..È l’occasione di fare LE riforme che non avete mai voluto, quindi VOTIAMO PER IL REFERENDUM Se las… -