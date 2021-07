Olimpiadi blindate per la variante Delta (e perché i giapponesi non si vaccinano) (di A.Marrocco)

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lache imperversa a fronte di una campagna vaccinale lenta, di un’alta densità di popolazione e di un’età media molto elevata. Sono i fattori che hanno spinto il Giappone a blindare le: niente pubblico sugli spalti e restrizioni a partire da lunedì, con l’entrata in vigore del quarto stato di emergenza varato dal Paese dall’inizio della pandemia. Le misure resteranno in vigore fino al 22 agosto, coprendo l’intero periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Nonostante il paese del Sol Levante sia stato finora relativamente risparmiato dal virus, con circa 14.900 decessi registrati ufficialmente da inizio 2020, adesso gli ...

