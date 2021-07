Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 106,6 punti (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in calo a 106,6 punti base, rispetto ai 107,7 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,76%. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Lotra Btp etedescoina 106,6base, rispetto ai 107,7della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,76%. .

