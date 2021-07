Lo smartphone di Qualcomm è il più potente in circolazione

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Foto:)Si chiamafor Snapdragons Insiders l’interessante modello marchiato dae prodotto da Asus che si può considerare una sorta di stato dell’arte della dimensione mobile. Questo dispositivo mette sul piatto tanta qualità grazie a un hardware prestante e chiede un prezzo importante, ma non è per tutti. È infatti il primorealizzato appositamente per i membri dello Snapdragon Insiders che raggruppa da tutto il mondo i fan del chipset che muove tanti top di gamma. Chi ne faceva parte aveva la possibilità di collegarsi a un forum con esperti e altri appassionati, così come ricevere ...

infoitscienza : Lo smartphone di Qualcomm per i veri “fan” costa 1.500 dollari - norteenlinea : Qualcomm presenta el Smartphone Asus para Snapdragon Insiders - notebookitalia : Il primo smartphone di Qualcomm è prodotto da ASUS ed è riservato ai membri della community Snapdragon Insiders. È… - macitynet : Qualcomm presenta il super smartphone un po’ vecchio - ItaSmartReview : Qualcomm lancia lo Snapdragon Insiders, smartphone da gaming in collaborazione con Asus - -

Ultime Notizie dalla rete : smartphone Qualcomm

Libero Tecnologia

Il nuovofor Snapdragon Insiders è sviluppato e prodotto da ASUS, ma è riservato solo ai membri della community Snapdragon Insiders dell'azienda di San Diego, quindi per addetti ...Siamo abituati a nomi brevi, quasi impossibili da dimenticare, così il nuovofor Snapdragon Insiders suona lungo e ostico, anche se si tratta del superprogettato per sfoggiare le ultime tecnologie della società , destinato esclusivamente ai membri del programma per sviluppatori e costruttori. Questo all'inizio, perché ...Google punta a un'uscita ad agosto per il nuovo Pixel 5a, la versione più economica del top di gamma con il meglio del software Google. Scopri di più ...Qualcomm Snapdragon Insider: ecco le specifiche del telefono. (Telefonino.net) Per quanto concerne il software, Smartphone for Snapdragon Insiders arriva sul mercato con Android 11 in versione quasi ...