LIVE Berrettini-Hurkacz 1-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: comincia la storica semifinale! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Il quarto punto di fila per Hurkacz arriva grazie al servizio al centro. 40-40 SERVONO DUE SMASH PER CHIUDERE A Hurkacz! Gestisce bene il polacco in questi ultimi due punti. 30-40 Prova a difendersi Berrettini, ma Hurkacz comanda con il dritto dopo la prima di servizio. 15-40 Cerca di cambiare ritmo con il rovescio slice Berrettini, ma rimane sul nastro. 0-40 Schizza via il back di Berrettini! E’ fermo Hurkacz sulle gambe! Tre palle break importantissime! 0-30 CORTO L’ATTACCO DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Il quarto punto di fila perarriva grazie al servizio al centro. 40-40 SERVONO DUE SMASH PER CHIUDERE A! Gestisce bene il polacco in questi ultimi due punti. 30-40 Prova a difendersi, macomanda con il dritto dopo la prima di servizio. 15-40 Cerca di cambiare ritmo con il rovescio slice, ma rimane sul nastro. 0-40 Schizza via il back di! E’ fermosulle gambe! Tre palle break importantissime! 0-30 CORTO L’ATTACCO DI ...

