LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: show di Kipyegon nei 1500m, Tamberi si ferma a 2.21m, tocca a Tortu e Jacobs! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa 21:24 E’ arrivato il momento più atteso in casa Italia, tocca ai 100m! Questi i partenti: Filippo Tortu (ITA), André de Grasse (CAN), Ronnie Baker (USA), Akani Simbine (RSA), Trayvon Bromell (USA), Fred Kerley (USA), Marcell Jacobs (ITA) e Jimmy Vicaut (FRA). 21:21 Randazzo sale a 7.92m, azzurro a 13cm dal SB! 21:19 PRESTAZIONE PAZZESCA DI FAITH Kipyegon! La kenyana trova in 3.51.07 il quarto tempo di sempre e il record nazionale! Si deve arrendere Sifan Hassan, che chiude seconda in 3.53.60, terza Freweyni Hailu in 3.56.28. 21:17 Sifan ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta tappa 21:24 E’ arrivato il momento più atteso in casa Italia,ai 100m! Questi i partenti: Filippo(ITA), André de Grasse (CAN), Ronnie Baker (USA), Akani Simbine (RSA), Trayvon Bromell (USA), Fred Kerley (USA), Marcell Jacobs (ITA) e Jimmy Vicaut (FRA). 21:21 Randazzo sale a 7.92m, azzurro a 13cm dal SB! 21:19 PRESTAZIONE PAZZESCA DI FAITH! La kenyana trova in 3.51.07 il quarto tempo di sempre e il record nazionale! Si deve arrendere Sifan Hassan, che chiude seconda in 3.53.60, terza Freweyni Hailu in 3.56.28. 21:17 Sifan ...

